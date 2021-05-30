Вдову Олега Яковлева вынудили съехать из квартиры покойного солиста «Иванушки International»

Александра Куцевол проживала вместе с гражданским мужем, солистом группы Иванушки International Олегом Яковлевым в его квартире в центре Москвы. Музыкант скончался в 2017 году в возрасте 47 лет. До сегодняшнего времени вдова солиста находилась в его квартире, но две недели назад женщину буквально вынудили покинуть ее.

«Черные риэлторы все-таки выжили вдову Олега из квартиры. К ней постоянно приходили приставы, журналисты. Саша жила в страхе, что к ней придут в очередной раз и выломают дверь. Только поэтому она решила съехать. Саша была вынуждена переехать на съемную квартиру», – сообщил близкий друг пары Андрей Григорьев-Апполонов-младший.