Вдову Олега Яковлева вынудили съехать из квартиры покойного солиста «Иванушки International»
Александра Куцевол проживала вместе с гражданским мужем, солистом группы Иванушки International Олегом Яковлевым в его квартире в центре Москвы. Музыкант скончался в 2017 году в возрасте 47 лет. До сегодняшнего времени вдова солиста находилась в его квартире, но две недели назад женщину буквально вынудили покинуть ее.
«Черные риэлторы все-таки выжили вдову Олега из квартиры. К ней постоянно приходили приставы, журналисты. Саша жила в страхе, что к ней придут в очередной раз и выломают дверь. Только поэтому она решила съехать. Саша была вынуждена переехать на съемную квартиру», – сообщил близкий друг пары Андрей Григорьев-Апполонов-младший.
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Фото: Global Look Press
Согласно завещанию, вся недвижимость музыканта, а это: 3 квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Черногории на общую стоимость 200 млн рублей переходит племяннице Татьяне и близкому другу Роману Радову.
Александра Куцевол пыталась через суд оспорить дело о наследстве, заявляя, что она является женой музыканта и самым близким ему человеком. Вдова даже указывала на невменяемость солиста во время составления завещания. На сторону женщины встал друг и коллега покойного по группе «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, но в итоге Куцевол проиграла суд. Известно, что Яковлев страдал от алкогольной зависимости, и скончался от отека органов и остановки сердца на фоне цирроза печени.
Фото и видео: Global Look Press, Youtube.com
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