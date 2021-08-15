Вдову Бориса Грачевского атаковали у могилы покойного супруга
Белоцерковская была озадачена поведением журналистов. «Жуткий день. Знаете, когда ты приходишь на кладбище, и на тебя кидается куча журналистов. Честно сказать, сначала я не заметила их и подумала, что это просто сидят люди на лавочке — либо к кому-то пришли, либо после чьих-то похорон», — рассказала Екатерина в своем Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @belotserkovskaia_official/Instagram
Белоцерковская хотела помыть надгробие и почистить территорию около могилы, но из-за атаки не смогла завершить уборку.
Корреспонденты настойчиво пытались узнать информацию о состоянии девушки, и стали засыпать вопросами о ее самочувствии.
С момента ухода Грачевского прошло 7 месяцев и Екатерина еще не пришла в себя. «Они все накинулись на меня. Это жутко и страшно, господа журналисты. Я к вам обращаюсь — дай Бог, чтобы за вами так же бегали, когда вы кого-то потеряете. Может, тогда вы хоть немножечко станете людьми», — закончила вдова.
Напомним, что 36-летняя Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились в 2016 году. Вскоре у пары родился сын Филипп. Режиссер умер от последствий коронавируса в 71 год.
Фото и видео: Instagram
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