Вдову Бориса Грачевского атаковали у могилы покойного супруга

Корреспонденты настойчиво пытались узнать информацию о состоянии девушки, и стали засыпать вопросами о ее самочувствии.

С момента ухода Грачевского прошло 7 месяцев и Екатерина еще не пришла в себя. «Они все накинулись на меня. Это жутко и страшно, господа журналисты. Я к вам обращаюсь — дай Бог, чтобы за вами так же бегали, когда вы кого-то потеряете. Может, тогда вы хоть немножечко станете людьми», — закончила вдова.

Напомним, что 36-летняя Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились в 2016 году. Вскоре у пары родился сын Филипп. Режиссер умер от последствий коронавируса в 71 год.