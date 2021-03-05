Вдовец Валентины Легкоступовой скрывал от нее внебрачную дочь
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina
Только в начале марта выяснились подробности личной жизни мужчины. Фирсов и Легкоступова сочетались узами брака летом 2020 года, а через месяц поп-звезда ушла из жизни. Дети исполнительницы недолюбливают вдовца.
Как уточнила дочь артистки, мужчина причастен к смерти матери и пытается получить финансовую выгоду после ее похорон. Фирсов ранее неоднократно говорил, что ничего не скрывал от супруги. Когда они познакомились, бизнесмен был женат. Почти сразу он подал на развод и закрутил роман певицей. Он говорил, что у него есть сын и дочь от предыдущих отношений.
Как пишет KP.Ru, бизнесмен не рассказал Легкоступовой о том, что у него есть еще одна дочь. Выяснилось, что яхтсмен все это время жил на две семьи. Дочь Фирсова, Анна Сахарова, живет в Петербурге. Девушка никогда не скрывала отца и делилась совместными фотографиями в социальных сетях.
Она знакома со своим старшим братом, но с отцом общается редко. «Ничего хорошего и плохого о нем сказать не могу», - уточнила Анна. Напомним, часть имущества певицы после ее смерти отходит к Фирсову. Он намерен получить стоимость причитающейся ему части в квартире. Бизнесмен переехал и сменил замки.
Фото: Instagram/@legkostupovavalentina
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