Вдовец Валентины Легкоступовой скрывал от нее внебрачную дочь

Только в начале марта выяснились подробности личной жизни мужчины. Фирсов и Легкоступова сочетались узами брака летом 2020 года, а через месяц поп-звезда ушла из жизни. Дети исполнительницы недолюбливают вдовца.

Как уточнила дочь артистки, мужчина причастен к смерти матери и пытается получить финансовую выгоду после ее похорон. Фирсов ранее неоднократно говорил, что ничего не скрывал от супруги. Когда они познакомились, бизнесмен был женат. Почти сразу он подал на развод и закрутил роман певицей. Он говорил, что у него есть сын и дочь от предыдущих отношений.