Вдова Задорнова рассказала о его жизни и болезни

Вдова Михаила Задорнова рассказала о жизни и болезни сатирика в своей книге под названием «Другой Задорнов», которая готовится к изданию.

Отрывки из книги опубликовало издание «Стархит».

«Миша познакомил меня со своими родителями — Николаем Павловичем и Еленой Мельхиоровной. И у меня сохранилось очень много теплой видеохроники их общения с внучкой. Они приезжали в Дом творчества писателей в Дубулты в Юрмалу, где мы растили дочку.

Николай Павлович, который, как никто другой, знал своего сына, помню, предостерег меня тогда: «Вы должны понимать, что единственный дом Миши — это дорога. А единственный любимый человек — зритель». Или, как позже сформулировал сам Миша — «Публика — моя самая любимая женщина! Ее никогда не обманешь!».

Вдова Задорнова вспоминает, что со временем научилась ничего не требовать от юмориста и просто находится рядом. Благодаря этому пара смогла пережить многие жизненные неурядицы.

Задорнов предложил расписаться в 2007 году, но свадьбу не стали делать роскошной. На мероприятии из звезд присутствовали давние друзья пары Максим Галкин и Алла Пугачева.

Бомбина с улыбкой вспомнила, как впервые их дочь отреагировала на выступление отца. "— Папа, а почему они все над тобой смеются?" Позднее она будет пробовать свои силы в Квн, хотя Задорнов не воспринимал данное увлечение всерьез.

Вдова юмориста рада, что успела получить признание от любимого мужчины, которые увидел творческий «завод».