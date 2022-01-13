Вдова Задорнова предположила, что могло вызвать смертельную болезнь мужа

За полгода до этого Задорнов познакомился с Дмитрием Хворостовским. «Мне запомнилось, как они обсуждали, как необходимо заботиться о здоровье… Первым заболел Дима. Михаил тогда сказал, что что-то в этом мире ломается и становится неправильным, потому что человек с такой душой болеть не должен. Потом заболел Миша. Мы звонили Дмитрию в Лондон, чтобы узнать о его лечении, потому что диагнозы у них оказались одинаковыми», — рассказала Бомбина в эфире программы «Судьба человека».