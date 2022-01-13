Вдова Задорнова предположила, что могло вызвать смертельную болезнь мужа
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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Напомним, что Задорнову диагностировали онкологическое заболевание осенью 2016 года. По словам Елены Бомбиной, писатель понимал, что «с ним происходит что-то серьезное».
За полгода до этого Задорнов познакомился с Дмитрием Хворостовским. «Мне запомнилось, как они обсуждали, как необходимо заботиться о здоровье… Первым заболел Дима. Михаил тогда сказал, что что-то в этом мире ломается и становится неправильным, потому что человек с такой душой болеть не должен. Потом заболел Миша. Мы звонили Дмитрию в Лондон, чтобы узнать о его лечении, потому что диагнозы у них оказались одинаковыми», — рассказала Бомбина в эфире программы «Судьба человека».
Она не знает причину появления смертельной болезни. Может, это спровоцировала травма, которую Задорнов получил на горнолыжном курорте, а может, что-то другое. «Но Хворостовский не катался на лыжах, Жанна Фриске — тоже. К сожалению, это заболевание сейчас не поддается анализу», — отметила вдова Михаила Задорнова. Напомним, что Задорнов скончался в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет.
Фото:Global Look Press