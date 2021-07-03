Вдова Валерия Золотухина: «О подобном варианте отношений я не мечтала»

По словам Ирины, разница в возрасте со временем стерлась и почти не ощущалась. А когда актриса поняла, что беременна и рассказала об этом возлюбленному, он поддержал: «Что ж, будем рожать». А потом часто любил повторять слова Аль Пачино: «Мужики, рожайте после 50 — совсем другие ощущения!». Ирина, Валерий и их сын Ваня, жили счастливо до 2012 года, пока артисту не поставили страшный диагноз — опухоль мозга. Когда болезнь начала стремительно развиваться, оперировать уже отказывались лучшие врачи Германии и Израиля. Но Валерий Сергеевич не сдавался и был настроен победить болезнь: «Все, сейчас выздоровеем!», — говорил он. Но 30 марта 2013 года артиста не стало.

Сегодня, Ирина воспитывает их общего сына Ивана, который планирует продолжить актерскую династию Золотухиных, руководит Культурным фондом Валерия Золотухина и продолжает играть на сцене. Она признается: «Я верю в судьбу. Когда наблюдаешь за другими и оцениваешь свою жизнь по следам каких-то прошедших событий, то иногда кажется, что тебя все время кто-то ведет и с тобой случается именно то, что должно случиться».