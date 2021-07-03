Вдова Валерия Золотухина: «О подобном варианте отношений я не мечтала»
Познакомились Ирина и Валерий в театре. Она — начинающая актриса, он — знаменитый на всю страну актер. Но в памяти о первой встрече, у Линдт остались не лучшие кадры: «Как-то шла по лестнице в театре и натолкнулась на мужчину, который не очень ровно спускался по лестнице. Подумала, что монтировщик пьяный. Но потом всмотрелась в лицо и поняла, что знаю его, это Золотухин. Испытала жуткое разочарование: один известный артист на весь театр и такой…», — пишет WDay. Они долго работали вместе прежде, чем начались зародились чувства: совместные гастроли, репетиции.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
После долгого общения Ирина и Валерий начали открываться друг другу с новой стороны, но с отношениями не спешили: «О подобном варианте отношений я не мечтала: и разница в 33 года, и внешность. Но в процессе общения начала открывать Валерия Сергеевича», — передает воспоминания Ирины издание WDay.
По словам Ирины, разница в возрасте со временем стерлась и почти не ощущалась. А когда актриса поняла, что беременна и рассказала об этом возлюбленному, он поддержал: «Что ж, будем рожать». А потом часто любил повторять слова Аль Пачино: «Мужики, рожайте после 50 — совсем другие ощущения!». Ирина, Валерий и их сын Ваня, жили счастливо до 2012 года, пока артисту не поставили страшный диагноз — опухоль мозга. Когда болезнь начала стремительно развиваться, оперировать уже отказывались лучшие врачи Германии и Израиля. Но Валерий Сергеевич не сдавался и был настроен победить болезнь: «Все, сейчас выздоровеем!», — говорил он. Но 30 марта 2013 года артиста не стало.
Сегодня, Ирина воспитывает их общего сына Ивана, который планирует продолжить актерскую династию Золотухиных, руководит Культурным фондом Валерия Золотухина и продолжает играть на сцене. Она признается: «Я верю в судьбу. Когда наблюдаешь за другими и оцениваешь свою жизнь по следам каких-то прошедших событий, то иногда кажется, что тебя все время кто-то ведет и с тобой случается именно то, что должно случиться».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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