Злоумышленники украли у Светланы Бодровой 600 тысяч рублей.

Вчера днем вдова известного актера и режиссера Сергея Бодрова стала жертвой крупного мошенничества: с ее банковского счета было украдено более полумиллиона рублей, причем все необходимые для этого данные женщина сама сообщила злоумышленникам.

В заявлении, которое Светлана Бодрова подала в ОМВД по Пресненскому району, указано, что неизвестный позвонил женщине по телефону. Чтобы подтвердить, что он якобы сотрудник банка, в котором она хранила деньги, мошенник назвал паспортные данные Светланы, номер счета и карты, последние транзакции. После того как Светлана продиктовала ему код, который пришел на ее мобильный телефон в виде СМС, с ее счета в несколько этапов списали 585 тысяч рублей, передает «СтарХит».

Светлана уверена: в другое время она ни за что не попалась бы на удочку проходимцев, но в этот раз ее мысли были заняты проблемами в профессиональной деятельности, и злоумышленник застал ее врасплох.

Будьте осторожны: мошенники могут позвонить и вам. Никогда не называйте цифры из СМС, секретные кодовые слова или трехзначный код, указанный на обороте карты. Эта информация может быть использована для кражи ваших денежных средств.

Фото: instagram