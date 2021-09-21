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Вдова Петра Мамонова вынуждена продавать вещи мужа: «Живу почти впроголодь»

Своего супруга Ольга Мамонова потеряла в конце июля — артист и музыкант не справился с последствиями коронавирусной инфекции. Несмотря на многочисленные данные о том, что у Петра было внушительное имущество и большой парк раритетных автомобилей, его вдова осталась практически без средств к существованию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Мамонова вынуждена продавать вещи мужа

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В одном из объявлений Ольга Ивановна предлагает экран для проектора за 400 тысяч рублей. «Размер полотна 4x7 метров. Профессиональный экран покупался в Германии под театральную программу Петра Мамонова "Дед Петр и зайцы". В других постановках не участвовал. Возможен торг», — указывает она детали, передает StarHit.

Деньги ей необходимы не только, чтобы прокормить себя, но и для пропитания домашних любимцев, которых несколько лет назад приютил сам Мамонов.

Старший сын артиста предлагает избавиться от питомцев, но для Ольги Мамоновой эта тема — табу: «Это же Петькины питомцы! Он их притащил к нам в дом, и все они такие неблагополучные: у кого нога, у кого ухо рваное. Раньше у них была хорошая еда, бывали и сахарные косточки с мясом, а сейчас — одни куриные головы... и сама почти впроголодь живу», — делилась вдова музыканта в беседе с «КП».

Фото и видео: Rambler, Global Look Press