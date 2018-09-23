logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вдова Олега Яковлева добивается признания судом его невменяемости

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Олег Яковлев и Александра Куцевол

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Гражданская жена певца Олега Яковлева, ушедшего из жизни летом прошлого года, хочет объявить его сумасшедшим.

Родственники Олега Яковлева, согласно его завещанию получившие все наследство, заявили через адвоката, что гражданская супруга певца Александра Куцевол все еще не оставляет их в покое и пытается добиться, чтобы суд признал Олега невменяемым, а завещание — недействительным.

«Мы сумели доказать в Басманном суде города Москвы, что Александра Куцевол не сможет оспорить завещание Олега и тем паче признать его невменяемым. Для начала надо доказать, что она была законной женой Олега. Суд с нашим предложением согласился», — рассказала адвокат семьи Яковлева в интервью «Комсомольской правде».

Сама Куцевол не комментирует свои странные иски к родственникам умершего возлюбленного. Тем временем в ее микроблоге постоянно появляются все новые снимки с Олегом и душещипательные подписи к ним, свидетельствующие о том, что девушка до сих пор не оправилась от горя.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака