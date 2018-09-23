Вдова Олега Яковлева добивается признания судом его невменяемости

Родственники Олега Яковлева, согласно его завещанию получившие все наследство, заявили через адвоката, что гражданская супруга певца Александра Куцевол все еще не оставляет их в покое и пытается добиться, чтобы суд признал Олега невменяемым, а завещание — недействительным.

«Мы сумели доказать в Басманном суде города Москвы, что Александра Куцевол не сможет оспорить завещание Олега и тем паче признать его невменяемым. Для начала надо доказать, что она была законной женой Олега. Суд с нашим предложением согласился», — рассказала адвокат семьи Яковлева в интервью «Комсомольской правде».