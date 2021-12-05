Вдова Кобзона рассказала, что покойный Градский пытался увести ее из семьи

28 ноября не стало известного музыканта и наставника шоу «Голос» Александра Градского. Композитор был любим зрителями, а в молодости имел хороший успех у представительниц женского пола. Одно время артист был по уши влюблен в эффектную замужнюю блондинку Нелли Кобзон, которой даже посвящал концерты.

«У него был концерт. И весь концерт он пел для меня, а после подарил мне цветы», — рассказала вдова Иосифа Кобзона в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Несмотря на красивые ухаживания и знаки внимания Нелли не могла ответить романтичному поклоннику взаимностью. На тот момент женщина уже была счастлива в отношениях с мужем, с которым она не расставалась до его смерти в 2018 году.

Нелли не считала правильным принимать ухаживания композитора и старалась вежливо намекнуть ему на то, что никаких отношений, кроме дружеских, между ними никогда не будет. «Я сказала спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов. Он немножко потускнел», — вспоминает Нелли.