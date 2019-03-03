Вдова Кирилла Толмацкого рассказала о конфликте с его родителями

Напомним, некоторое время назад 13-летний сын Децла Тони сообщил, что у его мамы случился сердечный приступ: «У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа еле успела выпить таблетки от сердца спасибо что рядом были друзья». Причиной подобного состояния молодой женщины стала идея одного из знакомых журналистов снять фильм о музыканте. Тот факт, что мужчина собирает деньги на свой проект, возмутил семью погибшего: «Проблема в том что мы еле еле перебиваемся без денег а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной лимона, ну простите что назвал его тварью я был в глубоком ужасе и бешенстве», — написал Тони.