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Вдова Кирилла Толмацкого рассказала о конфликте с его родителями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кирилл и Юлия Толмацкие

Фото: Instagram
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Юлия Толмацкая заявила, что отец ее умершего супруга объявил ей войну.

В ночь на 3 февраля в одном из частных ночных клубов Ижевска после выступления скоропостижно скончался 35-летний музыкант Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий — прим.ред.). На днях вдова артиста Юлия сделала неожиданное заявление в своем блоге. В комментарии к одному из постов Толмацкая сообщила, что отец ее умершего супруга объявил ей войну. Отвечая на вопрос подписчика, Юлия отметила, что родители Децла «по-своему» решили разделить его наследство: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа». «Как рабыня должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью», — написала вдова Децла, объясняя причину возникновения конфликта с его родителями.

Скриншот из Instagram Юлии Толмацкой

Фото: Instagram

Скриншот из Instagram Юлии Толмацкой

Фото: Instagram

Скриншот из Instagram Юлии Толмацкой

Фото: Instagram

Напомним, некоторое время назад 13-летний сын Децла Тони сообщил, что у его мамы случился сердечный приступ: «У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа еле успела выпить таблетки от сердца спасибо что рядом были друзья». Причиной подобного состояния молодой женщины стала идея одного из знакомых журналистов снять фильм о музыканте. Тот факт, что мужчина собирает деньги на свой проект, возмутил семью погибшего: «Проблема в том что мы еле еле перебиваемся без денег а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной лимона, ну простите что назвал его тварью я был в глубоком ужасе и бешенстве», — написал Тони.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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