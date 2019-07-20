Вдова Хворостовского показала редкое фото его старшего сына

Подписчики Флоренс поздравили вчерашнего студента и отметили его невероятное сходство со знаменитым отцом: «Он такой же красивый, как и его отец», «От всей души поздравляю Даниила! Впереди яркая и интересная жизнь! В добрый путь! Успехов и удачи во всём», «Примите поздравления!!! Посмотрите, как парень похож на Дмитрия! Посмотрите на эти глаза!!!!», «Вот это выстрел! В лучшую жизнь!❤️. Молодец, юноша! Достойное продолжение родителей, так держать!», «Как на папу похож…».