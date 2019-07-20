Вдова Хворостовского показала редкое фото его старшего сына

23-летний Даниэль, сын звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и его первой супруги, артистки балета Светланы Ивановой, получил высшее образование. Флоренс Илли, вдова Дмитрия, опубликовала фотографию пасынка в Instagram: «Мой прекрасный пасынок получил диплом! Поздравляю, Даниэль! Я очень тобой горжусь! Я верю, что твои родители смотрят на тебя и гордятся тобой. Люблю тебя».
Подписчики Флоренс поздравили вчерашнего студента и отметили его невероятное сходство со знаменитым отцом: «Он такой же красивый, как и его отец», «От всей души поздравляю Даниила! Впереди яркая и интересная жизнь! В добрый путь! Успехов и удачи во всём», «Примите поздравления!!! Посмотрите, как парень похож на Дмитрия! Посмотрите на эти глаза!!!!», «Вот это выстрел! В лучшую жизнь!❤️. Молодец, юноша! Достойное продолжение родителей, так держать!», «Как на папу похож…».
Напомним, Дмитрий Хворостовский был женат дважды. В первом браке у певца родились близнецы Даниэль и Александра. Кроме того, артист воспитывал, как родную, Марию, дочь Светланы Ивановой от предыдущих отношений. В мае 2018 года Мария родила дочь Арию, которая носит фамилию знаменитого дедушки. Второй супругой Хворостовского стала оперная певица Флоренс Илли, подарившая ему сына Максима и дочь Нину. 22 ноября 2017 года Дмитрий Хворостовский ушел из жизни, проиграв борьбу с тяжелым заболеванием.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Facebook
Видео: YouTube
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