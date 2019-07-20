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Вдова Хворостовского показала редкое фото его старшего сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Хворостовский

Фото: facebook.com/ Hvorostovsky//Global Look Press
Флоренс Илли поддерживает теплые отношения с детьми от первого брака ушедшего из жизни супруга.

23-летний Даниэль, сын звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского и его первой супруги, артистки балета Светланы Ивановой, получил высшее образование. Флоренс Илли, вдова Дмитрия, опубликовала фотографию пасынка в Instagram: «Мой прекрасный пасынок получил диплом! Поздравляю, Даниэль! Я очень тобой горжусь! Я верю, что твои родители смотрят на тебя и гордятся тобой. Люблю тебя».

Подписчики Флоренс поздравили вчерашнего студента и отметили его невероятное сходство со знаменитым отцом: «Он такой же красивый, как и его отец», «От всей души поздравляю Даниила! Впереди яркая и интересная жизнь! В добрый путь! Успехов и удачи во всём», «Примите поздравления!!! Посмотрите, как парень похож на Дмитрия! Посмотрите на эти глаза!!!!», «Вот это выстрел! В лучшую жизнь!❤️. Молодец, юноша! Достойное продолжение родителей, так держать!», «Как на папу похож…».

Напомним, Дмитрий Хворостовский был женат дважды. В первом браке у певца родились близнецы Даниэль и Александра. Кроме того, артист воспитывал, как родную, Марию, дочь Светланы Ивановой от предыдущих отношений. В мае 2018 года Мария родила дочь Арию, которая носит фамилию знаменитого дедушки. Второй супругой Хворостовского стала оперная певица Флоренс Илли, подарившая ему сына Максима и дочь Нину. 22 ноября 2017 года Дмитрий Хворостовский ушел из жизни, проиграв борьбу с тяжелым заболеванием.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Facebook

Видео: YouTube

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