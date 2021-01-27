Вдова Караченцова рассказала об ухаживаниях богатых мужчин: «Мне их деньги не нужны»

Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили в браке 43 года. В 2018-м артист скончался (он так и не восстановился после тяжелого ДТП, в которое попал в 2005 году).

Оставшись одна, Людмила Поргина посвятила себя семье: сыну, невестке, внуку и внучкам. Актриса также много путешествует, бывает на выставках и снимается на ТВ.

В интервью изданию «Собеседник» актриса призналась, что у нее много ухажеров. «За мной ухаживают и миллионеры, и просто богатые люди. Но мне их деньги не нужны. Но кто может сравниться с Матильдой моей? (так она звала мужа). Я сразу предупреждаю: "Простите, но у меня один-единственный мужчина и на всю жизнь!"», — рассказала Людмила.

До Караченцова Людмила Поргина дважды была замужем, но, по ее словам, искала именно его и нашла.

Актриса не скрывает, что ей грустно без любимого. «Я не вижу равных ему по интеллекту, по знаниям поэзии, живописи, музыки... Он удивительно образованный и благородный! Настоящий дворянин! Ну кто может сравниться с ним? Да и ради чего мне замуж выходить? Я должна внукам помочь», — отвечает она на вопросы о возможном замужестве.

Весь дом Людмилы Поргиной увешан портерами любимого мужа. А она все время с ним разговаривает: «Открываю глаза и спрашиваю: "Как ты там? Летаешь? Я пока ничего. Жива"». Актриса говорит, что супруг научил ее жить полной интересной жизнью, поэтому она на каждый день находит дела, чтобы не тратить драгоценное отпущенное время впустую.