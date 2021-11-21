Вдова Караченцова продает квартиру актера за 280 млн рублей: «Построю новый дом»

Еще недавно Людмила сдавала элитные апартаменты, в которых супруги прожили много лет совместной жизни. Но квартиранты просили убрать все личные вещи и фотографии актера, которые Поргиной теперь совершенно некуда деть.

«Доживу до весны и, наверное, построю сама над гаражом большую комнату, в котором размещу все вещи Коли», — поделилась Людмила «Собеседнику».