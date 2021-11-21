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Вдова Караченцова продает квартиру актера за 280 млн рублей: «Построю новый дом»

Заслуженная артистка России и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина планирует выставить на продажу роскошную квартиру покойного супруга. По примерным оценкам актриса собирается выручить с недвижимости в самом центре Москвы 280 млн рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Людмила Поргина

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Еще недавно Людмила сдавала элитные апартаменты, в которых супруги прожили много лет совместной жизни. Но квартиранты просили убрать все личные вещи и фотографии актера, которые Поргиной теперь совершенно некуда деть.

«Доживу до весны и, наверное, построю сама над гаражом большую комнату, в котором размещу все вещи Коли», — поделилась Людмила «Собеседнику».

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Сейчас вдова артиста решилась на серьезный шаг — продажу любимой квартиры. На вырученные деньги актриса построит новый дом на своем дачном участке. «У нас же большущая квартира. Стоит по примерным оценкам 280 миллионов рублей. И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли», — добавила Людмила.

Место под строительство Поргиной искать не нужно. На даче много свободного места, 60 соток земли, так что по расчетам Людмилы, новый дом там отлично впишется.

Фото и видео: Global Look Press

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