Вдова Караченцова отправилась отдыхать в жаркие страны: «В Турции хороший климат»

Вдова актера Николая Караченцова отправилась в Турцию. Артистка добавила, что вернется в Россию 10 марта. «В Турции хороший климат, прекрасные отели: мне здесь все очень нравится», — поделилась Людмила.

По словам Поргиной, этот отдых планировался давно. Она упомянула, что привычка зимовать в теплых странах появилась еще в браке с Караченцовым. Они вместе с мужем часто улетали на юг, чтобы переждать там холода, сообщает «Собеседник».

Отпуск в Турции — уже второй по счету для Людмилы в этом году. В декабре актриса побывала в Арабских Эмиратах. Она рассказала, что отлично провела там время и даже решилась кое-что изменить в своем образе. Поргина покрасила волосы в розовый цвет. «Я в один из дней сидела в номере и подумала, что нужно срочно поменять имидж. Отправилась в салон, где мне сделали такую красоту. Я очень довольна», — объяснила звезда театра.

Для артистки отпуск за границей — способ избавиться от негатива и настроиться на позитивный лад. Сейчас Людмиле как никогда это необходимо. Напомним, что скоро ей предстоит судебное разбирательство с директором театра Марком Варшавером, который лишил ее зарплаты.