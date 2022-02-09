Вдова Караченцова пожаловалась на уменьшение зарплаты в театре, где не появлялась несколько лет

По словам Марка Варшавера, актриса уже давно не появляется в театре и не выходит на сцену. Он уверяет, что Людмила Поргина согласилась с его решением и даже подписала соответствующие бумаги. Позже артистка стала жаловаться на недостаток денег для погашения налогов.

Сама Людмила рассказала свою версию «Народным новостям». Она призналась, что театр отошел на второй план. В течение долгих лет она занималась уходом за больным мужем, пострадавшим в автокатастрофе.

«Я пришла в театр в 1973 году, я играла на трех площадках, выступали, ездили по всей стране. Но в 2005 году Коля разбился. Я написала записку в режиссерское управление: "Прошу считать, что я ушла в декрет по уходу за больным". Я тринадцать лет носила его на руках», — поделилась вдова.

После смерти мужа она решила вернуться на службу в театр. С 2018 года она числится в трупе, но ролей у нее нет. «Я надеюсь, что будет мне что-то предложено, потому что я заслуженная актриса театра России», — говорила Поргина. Артистка считает, что имеет полное право выйти на сцену и продолжать играть. Ей были предложены две роли заднего плана в действующих постановках «Ленкома».

«Она сама недавно написала заявление, согласившись с нашими условиями. Ложь ее в том, что она говорит: «Человек должен получать 150 тысяч рублей в театре». А за что такие деньги, если она не работает? Такие ее высказывания связаны с возрастом и, возможно, болезнью. Она забывает все доброе», — прокомментировал слова Людмилы Поргиной Марк Варшавер.