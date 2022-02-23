Вдова Грачевского устала бороться за наследство и хочет заняться творчеством

Молодая вдова Бориса Грачевского оказалась в плачевной ситуации после кончины супруга. Ее личные счета пусты, а работы нет. Даже похороны Бориса организовывали его друзья, так как у Екатерины нет на это средств. На руках у девушки остался сын, которого тоже нужно содержать.

Смерть Грачевского навела настоящий переполох в его близких кругах. За наследство разгорелась нешуточная борьба, каждый хочет отхватить свой кусок. Свои права на финансы обозначили бывшая жена, две дочери и сын от предыдущих браков Бориса, сообщает StarНit.