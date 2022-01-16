Вдова Грачевского попала в больницу после посещения могилы супруга

В январе прошлого года режиссер и создатель «Ералаша» 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он несколько недель боролся за жизнь, был подключен к аппарату ИВЛ и введен в кому.

14 января 2022 года на Троекуровском кладбище Москвы Борису был установлен памятник. Среди посетителей церемонии открытия находилась 37-летняя вдова Грачевского. Белоцерковская не могла сдержать слез, так как до сих пор не может поверить, что ее супруга больше нет в живых.

В ночь на воскресенье Екатерина опубликовала фото в своем Instagram, на котором видно, что она находиться в больничной палате под капельницей. Девушка никак не прокомментировала снимок, но не сложно догадаться, чем может быть вызвано обращение к медикам.

В своем блоге Екатерина постоянно вспоминает усопшего супруга и публикует совместные с ним фотографии, трогательно их подписывая.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в начале 2016 года. В апреле 2020 года у пары родился сын Филипп, которого вдова режиссера воспитывает одна.