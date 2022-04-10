Вдова Грачевского поддерживает теплые отношения с бывшей женой супруга
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Основатель «Ералаша» за свою счастливую жизнь четырежды стал отцом. От первого брака у кинодеятеля остался старший сын Максим (50) и старшая дочь Ксения (43), 10-летняя дочь Василиса от Анны Грачевской и двухлетний Филипп от Екатерины Белоцерковской. 9 апреля младшему сыну режиссера исполнилось всего 2 года. Последняя супруга Бориса устроила яркий праздник и даже пригласила Анну Грачевскую, вторую жену российского кинорежиссера, с дочерью. Такой гость удивил полковников, поскольку хорошие отношения между жёнами одного мужчины представляются для многих людей невозможными.
Анна Грачевская поддерживает теплые отношения с последней женой бывшего супруга. Женщины часто проводят совместное время с детьми и не считают такую дружбу чем-то сверхъестественным. В личный микроблог Екатерина Белоцерковская опубликовала фотографию с Анной и ее дочерью и подписала: «Еще больше Грачевских!»
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru