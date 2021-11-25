Вдова Грачевского обратилась к покойному мужу за поддержкой: «Береги нас»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Создатель телевизионного журнала «Ералаш» скончался в января этого года от коронавирусной инфекции, оставив после себя многомилионное наследство, которое завещал супруге — 36-летней Екатерине Белоцерковской и своему маленькому сыну Филиппу, который появился на свет незадолго до его смерти.
Однако на и без того тяжкую ношу актрисы, оплакивающей смерть супруга, свалилась масса других проблем — первая жена Грачевского подала в суд с целью бороться за право на наследство. Галина требует от вдовы долю в его бизнесе в ООО «Ералаш» и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — мэтру принадлежит половина прав на деятельность.
Помимо бывшей супруги, в судебные разбирательства Екатерину втянул еще и коллега Грачевского — Аркадий Григорян. 53-летнему продюсеру, как выяснилось позже, принадлежит остальная часть компании. Григорян требует с Белоцерковской 18 миллионов рублей, которые должен ему Грачевский.
Сама же вдова осталась без финансовых средств на существование и, на данный момент, нигде не работает.
Екатерина выложила пост в Instagram, в котором взывает к покойному мужу с просьбой оберегать ее и малыша от всех тягот, которые появились в их жизнь после его смерти. «Береги нас пожалуйста сверху….Тебе всё видно там…Я люблю тебя…» — обратилась к Грачевскому Екатерина.
Фото: Instagram, Global Look press