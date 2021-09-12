Вдова Грачевского может лишиться многомиллионного наследства покойного супруга

«Претенденты на наследственную массу – вдова и младший сын мэтра, старший сын и две дочери от предыдущих браков. Кроме того, первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борису Юрьевичу принадлежит 49%, и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — 50%. Суд в октябре. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия, у Галины Грачевской шансов в суде немало», — сообщает адвокат Евгений Бранецкий.

По сообщениям программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ 36-летняя Екатерина Белоцерковская и годовалый сын Филипп проживают в загородном доме, который принадлежал режиссеру. На данный момент это единственная недвижимость, которая может остаться вдове после разбирательств в суде.