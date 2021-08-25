Вдова Георгия Данелии — о трагической смерти его сына и звонке в последнюю минуту жизни

В «Судьбе человека» на канале «Россия-1» она вспомнила, что в то время Николай, уже будучи взрослым юношей, жил в квартире мачехи. В тот день к нему из Грузии приехал приятель и они дома решили отметить встречу: «Никто до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Николаем. Приехал его друг из Грузии, они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет», — рассказала Галина.

За несколько минут до смерти парень успел позвонить своей маме и произнести только: «Мама, помоги». Но актриса не знала даже, где он: «Любовь Соколова связалась со мной и стала спрашивать, где Коля. Она сказала, что он ей звонил, просил помочь. Я ответила: "Не знаю, где он". А Коля сумел только дотянуться до телефона, набрать номер матери — и все, трубка выпала у него из рук. Люди, которые занимались расследованием, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире. Все старались беречь психику Георгия Николаевича», — вспомнила Галина Ивановна.

После трагедии Георгий Данелия, который всегда был сдержанным на проявление чувств к родным, еще больше ушел в себя: «Муж закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему», — вспомнила 77-летняя вдова. У сына остались две дочери, в которых Георгий нашел утешение, тогда родились еще внуки и у младшей наследницы. Более того, Данелия очень близок был с сыном Галины от первого брака, во многом ему помогал. Несмотря на то, что Галина Ивановна вышла за режиссера в молодом возрасте, ей было только 35, общих детей они решили не заводить сразу: «Это было желание Георгия Николаевича. Первое, что он мне сказал, когда мы поженились, — никаких детей», — призналась она. Он был старше ее на 14 лет и не хотел начинать этот путь сначала.