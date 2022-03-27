Вдова Джигарханяна боится остаться без квартиры в Москве

Как отметила Власова, Растегин еще шесть лет назад купил часть квартиры. «Армен Борисович, когда жил с не очень красивой женщиной, не по внешности, а по поступкам своим, продал часть квартиры Растегину. Я жила в этом жилье около сорока лет со своим мужем. Растегин очень скользкий тип», — заявила Татьяна Власова.

По ее словам, бизнесмен не желает продавать свою половину жилья, хотя подобные предложения ему поступали. По словам Власовой, это означает, что предпринимателю нужна вся площадь.