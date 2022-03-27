Вдова Джигарханяна боится остаться без квартиры в Москве
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
По словам Власовой, половина квартиры на Арбате, где она жила с Джигарханяном, принадлежит бизнесмену Юрию Растегину.
Как отметила Власова, Растегин еще шесть лет назад купил часть квартиры. «Армен Борисович, когда жил с не очень красивой женщиной, не по внешности, а по поступкам своим, продал часть квартиры Растегину. Я жила в этом жилье около сорока лет со своим мужем. Растегин очень скользкий тип», — заявила Татьяна Власова.
По ее словам, бизнесмен не желает продавать свою половину жилья, хотя подобные предложения ему поступали. По словам Власовой, это означает, что предпринимателю нужна вся площадь.
В свою очередь, Растегин заверил, что квартира ему нужна, чтобы оборудовать там музей Армена Джигарханяна.
«Мы договорились и подписали соглашение о том, что я покупаю долю в квартире Армена Борисовича, предоставляю ему возможность пожизненного проживания в этой квартире, и после его смерти я планировал сделать музей-квартиру Джигарханяна», — заявил предприниматель. Он уточнил, что вместе с пасынком актера собирается подыскать для Власовой другое жилье.
«А я как буду? Билеты буду продавать?» — переживает вдова артиста. Как заявила Власова, она сомневается в законности совершенной бывшим мужем сделки, поскольку у нее есть доказательства того, что он не понимал, что делает.
Фото и видео: Global Look Press, YouTube