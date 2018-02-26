Вдова Дмитрия Марьянова поставила сплетников на место

«Все мы боимся осуждения от соседок, их слухов и сплетен. Но знаете, я пришла к выводу, что невозможно ходить по всем соседям и доказывать им свою правоту. Сейчас желаю людям, которые говорят про меня гадости, обрести простое человеческое счастье», — заявила Ксения.

Также Бик призналась, что не собирается вступать в борьбу за наследство своего супруга с его родными (завещания Марьянов не оставил). «Я не бесприданница. Я из хорошей семьи, и мне есть на что жить. В этих юридических тонкостях я абсолютно не разбираюсь, ни с кем не консультируюсь. Прекрасно понимаю, что сейчас может начаться, и просто хочу, чтобы все было по закону», — сообщила Ксения в том же интервью.

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