Вдова Дмитрия Марьянова поставила сплетников на место
После внезапной скоропостижной смерти актера Дмитрия Марьянова некоторые недоброжелатели писали в Сети, что в трагедии отчасти может быть виновата его вдова Ксения Бик. Экс-возлюбленная Дмитрия, фигуристка Ирина Лобачева, даже прямо обвиняла Ксению в случившемся. Женщина хранила молчание и не комментировала эти высказывания, но недавно все-таки решила расставить все точки над i в интервью журналистам телепередачи «Ты не поверишь!».
«Все мы боимся осуждения от соседок, их слухов и сплетен. Но знаете, я пришла к выводу, что невозможно ходить по всем соседям и доказывать им свою правоту. Сейчас желаю людям, которые говорят про меня гадости, обрести простое человеческое счастье», — заявила Ксения.
Также Бик призналась, что не собирается вступать в борьбу за наследство своего супруга с его родными (завещания Марьянов не оставил). «Я не бесприданница. Я из хорошей семьи, и мне есть на что жить. В этих юридических тонкостях я абсолютно не разбираюсь, ни с кем не консультируюсь. Прекрасно понимаю, что сейчас может начаться, и просто хочу, чтобы все было по закону», — сообщила Ксения в том же интервью.
Фото: Facebook