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Вдова Бориса Грачевского призналась, что была против завещания: «Я не ожидала, что будет кто-то претендовать»

После смерти мужа Екатерина оказалась в плачевном положении. Ведь Борис Грачевский не оставил ей никаких накоплений. На полноценную работу женщина устроиться не может, их сыну Филиппу всего два года. После смерти супруга, Екатерина могла рассчитывать на квартиру в центре Москвы за 17 миллионов рублей и загородный особняк за 50 миллионов. Но из-за отсутствия завещания, на них претендуют сразу четверо детей режиссера. Однако, как недавно выяснилось, Екатерина сама была против составления завещания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Борис Грачевский и Екатерина

Фото: Александр Воротнев/ Starface.ru

«Я была сама против этого», - заявляет Екатерина на телепрограмме Звезды сошлись. Отвечая на закономерный вопрос ведущей, вдова объясняет свое решение. «Ну а смысл? Я не ожидала, что будет кто-то вступать. Все равно есть двое маленьких детей которые в любом случае в обязательной доле. И смысл оставлять это завещание?»- говорит вдова.

Однако, Борис Грачевский не отступил от своей идеи и в итоге юрист посоветовал сделать дарственные. Дарственные не оспариваются и не обсуждаются в суде. По словам вдовы, дарственные он хотел оформить на нее и Филиппа.

К сожалению болезнь помешала осуществить задуманное. «Красная зона. Невозможно запустить нотариусов и юристов. Когда ставили ИВЛ он кричал и молил меня, чтоб я как угодно попросила врача, чтоб он все равно сделал это завещание», - вспоминает Екатерина. Тогда женщина не восприняла его слова серьезно.

«Ты что умирать собрался, успокойся.» - ответила она.

Сейчас женщина уже устала от бесконечных судебных процессов. Вдова Бориса Грачевского хочет, чтоб дело уже по скорее решилось и ей дали спокойно жить вместе с сыном.

Фото и видео: Анатолий Ломахов/Global Look Press, Комсомольская правда/Global Look Press, Александр Воротнев/ Starface.ru

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