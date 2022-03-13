Вдова Бориса Грачевского призналась, что была против завещания: «Я не ожидала, что будет кто-то претендовать»
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Фото: Александр Воротнев/ Starface.ru
«Я была сама против этого», - заявляет Екатерина на телепрограмме Звезды сошлись. Отвечая на закономерный вопрос ведущей, вдова объясняет свое решение. «Ну а смысл? Я не ожидала, что будет кто-то вступать. Все равно есть двое маленьких детей которые в любом случае в обязательной доле. И смысл оставлять это завещание?»- говорит вдова.
Однако, Борис Грачевский не отступил от своей идеи и в итоге юрист посоветовал сделать дарственные. Дарственные не оспариваются и не обсуждаются в суде. По словам вдовы, дарственные он хотел оформить на нее и Филиппа.
К сожалению болезнь помешала осуществить задуманное. «Красная зона. Невозможно запустить нотариусов и юристов. Когда ставили ИВЛ он кричал и молил меня, чтоб я как угодно попросила врача, чтоб он все равно сделал это завещание», - вспоминает Екатерина. Тогда женщина не восприняла его слова серьезно.
«Ты что умирать собрался, успокойся.» - ответила она.
Сейчас женщина уже устала от бесконечных судебных процессов. Вдова Бориса Грачевского хочет, чтоб дело уже по скорее решилось и ей дали спокойно жить вместе с сыном.
Фото и видео: Анатолий Ломахов/Global Look Press, Комсомольская правда/Global Look Press, Александр Воротнев/ Starface.ru