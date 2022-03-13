Вдова Бориса Грачевского призналась, что была против завещания: «Я не ожидала, что будет кто-то претендовать»

К сожалению болезнь помешала осуществить задуманное. «Красная зона. Невозможно запустить нотариусов и юристов. Когда ставили ИВЛ он кричал и молил меня, чтоб я как угодно попросила врача, чтоб он все равно сделал это завещание», - вспоминает Екатерина. Тогда женщина не восприняла его слова серьезно.

«Ты что умирать собрался, успокойся.» - ответила она.

Сейчас женщина уже устала от бесконечных судебных процессов. Вдова Бориса Грачевского хочет, чтоб дело уже по скорее решилось и ей дали спокойно жить вместе с сыном.

Фото и видео: Анатолий Ломахов/Global Look Press, Комсомольская правда/Global Look Press, Александр Воротнев/ Starface.ru