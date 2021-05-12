Вдова Алексея Булдакова впервые прокомментировала роман с Гладким

Вдова Алексея Булдакова, Людмила Андреевна, появившись в программе «Пусть говорят», впервые прокомментировала слухи о романе с пародистом Эдуардом Гладким.

После смерти мужа его часто замечали около ее дома, также она отдала ему семейный автомобиль.

«Я не привыкла ходить, я привыкла ездить. Поэтому сказала: «Возьми машину, по своим делам выезжай, и по моим тоже». Он не только подвозил, но и решал мои вопросы. Я вообще не понимаю, у меня родственники не все так держат слово, как он», – объяснила вдова.

Она заявила, что Гладкий – близкий друг семьи и очень поддержал ее после смерти мужа.

«Никакого романа нет. Это сейчас я красивая, когда вы меня покрасили, а так, самая обыкновенная. А потом я что себя, на улице нашла? Он для меня как сын. Ну, какая женщина найдет себе любовника с таким возрастом? Который будет на 30 лет ее моложе. Это ж как надо не любить себя», – объяснила Булдакова.