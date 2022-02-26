Вдохновленная Бритни: Аманда Байнс подала прошение о прекращении опеки
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Итог этого слушания вряд ли получит широкий резонанс, как в случае с Бритни Спирс. Родители Аманды поддерживают стремление дочери к самостоятельности и согласны снять с себя полномочия по ее опеке.
По словам адвоката актрисы, ее родители счастливы и взволнованы этой хорошей новостью. Они говорят, что Амнда готова принимать собственные решения и делать самостоятельный выбор в своей жизни. Они очень ею гордятся и 100 процентов поддерживают ее решение прекратить опекунство.
Аманда Байнс была помещена под опеку родителей в 2013 году. После того, как актриса была экстренно госпитализирована на принудительное психиатрическое лечение.
Спустя время Байнс призналась, что все это время боролась с зависимостью от психоактивных веществ. В ноябре 2014 года актриса поделилась в соцсетях, что ей поставили диагноз биполярное расстройство. В последние годы Аманда активно боролась с зависимостью и проходила лечение в психиатрических лечебницах.