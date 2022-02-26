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Вдохновленная Бритни: Аманда Байнс подала прошение о прекращении опеки

Актриса Аманда Байнс в минувшую среду среду подала ходатайство в Верховный суд округа Вентура в Калифорнии. Девушка хочет освободиться от опеки своей матери для того чтоб иметь возможность самой распоряжаться своим имуществом. Судебное заседание по делу назначено на 22 марта.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аманда Байнс с Мишель Пфайфер и Брэдом Питтом

Фото: https://www.instagram.com/amandabynesnews/

Итог этого слушания вряд ли получит широкий резонанс, как в случае с Бритни Спирс. Родители Аманды поддерживают стремление дочери к самостоятельности и согласны снять с себя полномочия по ее опеке.

По словам адвоката актрисы, ее родители счастливы и взволнованы этой хорошей новостью. Они говорят, что Амнда готова принимать собственные решения и делать самостоятельный выбор в своей жизни. Они очень ею гордятся и 100 процентов поддерживают ее решение прекратить опекунство.

Аманда Байнс была помещена под опеку родителей в 2013 году. После того, как актриса была экстренно госпитализирована на принудительное психиатрическое лечение.

Спустя время Байнс призналась, что все это время боролась с зависимостью от психоактивных веществ. В ноябре 2014 года актриса поделилась в соцсетях, что ей поставили диагноз биполярное расстройство. В последние годы Аманда активно боролась с зависимостью и проходила лечение в психиатрических лечебницах.

Фото и видео: https://www.instagram.com/amandabynesnews/, /www.instagram.com/bibleofpop/

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