Вдохновленная Бритни: Аманда Байнс подала прошение о прекращении опеки

Аманда Байнс была помещена под опеку родителей в 2013 году. После того, как актриса была экстренно госпитализирована на принудительное психиатрическое лечение.

Спустя время Байнс призналась, что все это время боролась с зависимостью от психоактивных веществ. В ноябре 2014 года актриса поделилась в соцсетях, что ей поставили диагноз биполярное расстройство. В последние годы Аманда активно боролась с зависимостью и проходила лечение в психиатрических лечебницах.