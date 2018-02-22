Василиса Володина впервые показала лицо трехлетнего сына

3 января самому младшему члену семьи Володиных, Вячеславу Сергеевичу, исполнилось три года. Сегодня его мама, астролог и телеведущая Василиса Володина, впервые опубликовала фото, на котором видно его лицо.

«Любимые наши защитники, с наступающим!», — написала она.