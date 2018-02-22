Василиса Володина впервые показала лицо трехлетнего сына
Астролог и телеведущая Василиса Володина опубликовала фото трехлетнего сына.
3 января самому младшему члену семьи Володиных, Вячеславу Сергеевичу, исполнилось три года. Сегодня его мама, астролог и телеведущая Василиса Володина, впервые опубликовала фото, на котором видно его лицо.
«Любимые наши защитники, с наступающим!», — написала она.
Долгое время звезда закрывала лицо мальчика веселыми «смайликами».
Как считаете, на кого больше похож малыш?
Фото: instagram
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