Новые возможности, работа в команде и не только: подробный гороскоп на март от Василисы Володиной
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Фото: instagram/ vasilisa.volodina
По словам Володиной, у Водолеев месяц начнется бодро и эффектно. Во второй половине месяца придется испытать на себе сопротивление окружающей среды.
Тельцам Василиса советует наращивать скорость принятия решений. К концу месяца им станет сложнее договариваться с самими собой. Однако есть и приятные новости. То, что в феврале казалось лишь потенциальной возможностью, в марте воплотится в жизнь.
У Рыб март станет месяцем открытий. Много новых начинаний, возможностей и планов. К концу месяца начнутся трудности, придется разобраться с энергозатратными задачами.
Размышления, решения и ситуации последних недель у Козерогов начинают самостоятельное движение. Процесс запущен, и остановить его становится все сложнее. Остается лишь пассивно наблюдать.
У Овнов наконец наступила передышка от неустанного труда. Практическая работа сменяется теоретической — планированием и подготовкой будущего. То, что будет запланировано в марте, исполнится не раньше июня. Василиса Володина советует Овнам учиться работать в команде, делегировать обязанности и договариваться.
Ракам март подарит непредсказуемые ситуации. Возможно, события выбьют их из колеи и разрушат планы. Володина считает, что Ракам следует научиться адаптироваться к новой реальности и отпустить прошлое.
Близнецам астролог рекомендует разделаться с важными делами в первую неделю марта. После 10 числа силы их покинут. Но к концу месяца все придет в норму.
Львы в начале весны в полной мере ощутят свою особенную миссию. Ощущение исключительности может подтолкнуть их к тому, чтобы поучать окружающих и раздавать советы. Это может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот момент найдется кто-то, кто окажется лучше них.
Девам стоит обратить внимание на мелочи. Покупайте приятные вещи, сделайте косметический ремонт, пересмотрите свои взгляды.
Володина считает, что к Весам вместе с весенним теплом придет чувство освобождения. Все, что их сковывало и тяготило, уйдет в прошлое. Астролог советует им быть открытыми к миру.
Для Скорпионов наступает этап обновления. Наведите порядок, обновите дома обои, выметите пыль из углов. Наведите порядок в доме и голове.
Стрельцам в начале марта придется много и сложно договариваться. Василиса Володина считает, что им придется убеждать многих людей, всячески изворачиваться и упрашивать, чтобы получить желаемое.
Фото: Instagram