Новые возможности, работа в команде и не только: подробный гороскоп на март от Василисы Володиной

По словам Володиной, у Водолеев месяц начнется бодро и эффектно. Во второй половине месяца придется испытать на себе сопротивление окружающей среды.

Тельцам Василиса советует наращивать скорость принятия решений. К концу месяца им станет сложнее договариваться с самими собой. Однако есть и приятные новости. То, что в феврале казалось лишь потенциальной возможностью, в марте воплотится в жизнь.

У Рыб март станет месяцем открытий. Много новых начинаний, возможностей и планов. К концу месяца начнутся трудности, придется разобраться с энергозатратными задачами.

Размышления, решения и ситуации последних недель у Козерогов начинают самостоятельное движение. Процесс запущен, и остановить его становится все сложнее. Остается лишь пассивно наблюдать.

У Овнов наконец наступила передышка от неустанного труда. Практическая работа сменяется теоретической — планированием и подготовкой будущего. То, что будет запланировано в марте, исполнится не раньше июня. Василиса Володина советует Овнам учиться работать в команде, делегировать обязанности и договариваться.

Ракам март подарит непредсказуемые ситуации. Возможно, события выбьют их из колеи и разрушат планы. Володина считает, что Ракам следует научиться адаптироваться к новой реальности и отпустить прошлое.