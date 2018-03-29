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Василиса Володина рассказала о смене имени

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Фото из Instagram Василисы Володиной
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Астролог призналась, что многие удивляются, увидев ее паспорт.

Стройную кареглазую блондинку-астролога из шоу «Давай поженимся» знают даже те, кто не смотрит эту программу. Однако далеко не все знают, что Василиса — это псевдоним красавицы. «Конечно, гораздо большее количество людей знает меня по моим сегодняшним имени и фамилии, то есть по моему псевдониму. Я его считаю реальным, а не паспортные данные, которые когда-то не захотела менять. Сначала задавалась вопросом: сменить или нет? Но астрологически, по своему гороскопу, рассмотрела ситуацию и поняла: пока менять не стоит. Потом уже просто не хотела бумажной волокиты со сменой документов. И до сих пор поводов пожалеть об этом решении не было», — рассказала Володина в интервью «Миру новостей».

Имя, указанное в паспорте, по признанию Василисы, известно лишь нескольким людям из ее близкого окружения. Пользователи Сети предполагают, что настоящее имя астролога Оксана, Елена или Светлана. Кроме того, известно, что в паспорте указана девичья фамилия блондинки — Наумова. «Мне смешно иногда видеть недоуменные глаза работника таможни в аэропорту, который смотрит в мой паспорт, видит там одни Ф.И.О., а мое лицо соотносит с другими именем и фамилией. Но сотрудники таможни - люди опытные, они много разного видели. Еще сотрудники банков знают мои паспортные данные. Но сама ситуация разницы между именем в паспорте и псевдонимом меня уже не волнует», — поделилась Василиса Володина.

Астролог отметила, что не составляет гороскопы для родных и близких, старается не смешивать личную жизнь с рабочей. Более того, даже в рамках одного расчета работа может быть бесконечной.

А как вы думаете, как зовут Василису Володину по паспорту?

Фото: instagram

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