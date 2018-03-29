Василиса Володина рассказала о смене имени

Имя, указанное в паспорте, по признанию Василисы, известно лишь нескольким людям из ее близкого окружения. Пользователи Сети предполагают, что настоящее имя астролога Оксана, Елена или Светлана. Кроме того, известно, что в паспорте указана девичья фамилия блондинки — Наумова. «Мне смешно иногда видеть недоуменные глаза работника таможни в аэропорту, который смотрит в мой паспорт, видит там одни Ф.И.О., а мое лицо соотносит с другими именем и фамилией. Но сотрудники таможни - люди опытные, они много разного видели. Еще сотрудники банков знают мои паспортные данные. Но сама ситуация разницы между именем в паспорте и псевдонимом меня уже не волнует», — поделилась Василиса Володина.

Астролог отметила, что не составляет гороскопы для родных и близких, старается не смешивать личную жизнь с рабочей. Более того, даже в рамках одного расчета работа может быть бесконечной.

А как вы думаете, как зовут Василису Володину по паспорту?

Фото: instagram