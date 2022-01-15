Василий Уткин госпитализирован в столичную клинику

По сообщениям KP.RU журналист сам обратился в кардиоцентр из-за болей в сердце. Врачи провели необходимые обследования и решили оставить Василия в больнице.

Позднее Уткин выпустил сообщение в своем Telegram-канале, где подробно рассказал причину госпитализации. По словам комментатора, его нахождение в клинике не что иное, как стандартное плановое обследование. «Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос. Спокойной ночи», — написал Василий.

Так как журналист страдает ожирением, проблемы со здоровьем в таком случае неизбежны. «Сильно ли мне мешает лишний вес? Очень! Это выражается в том, что я менее мобилен, а также ленив, с чем трудно бороться. Наверное, я должен опять собраться и похудеть. Я это неоднократно делал. Видимо, снова пришло время», — говорил Уткин в одном из интервью.

К слову, около года назад комментатор переболел коронавирусом в бессимптомной форме, что большая удача, для людей, страдающих лишним весом.