Радостную новость о пополнении в семействе 82-летний исполнитель роли Шерлока Холмса сообщил в программе «Когда все дома».

Ведущий передачи Тимур Кизяков признался, что почти двадцать пять лет уговаривал Василия Борисовича пригласить в гости его съемочную группу. Сам артист заявил, что за четверть века его семья значительно увеличилась и теперь рассказывать о ней гораздо интереснее. Более того. пару месяцев назад на свет появилась его внучка Алиса. Впервые папой стал младший сын Ливанова, 33-летний Николай.

«Мой старший сын Борис, любимая внучка Ева, моя любимая жена Елена, мой младший сын Николай, и моя любимая, родная Танюша, сноха. А в соседней комнате спит маленький-маленький человечек, моя внучка Алиска. Ей еще нет двух месяцев», — рассказал актер.