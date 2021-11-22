Васильева рассказала об отношениях с Гаркалиным: «Валера был в меня влюблен»

На днях Валерий Гаркалин умер в возрасте 67-лет после борьбы с коронавирусной инфекцией. Татьяна Васильева скорбит по ушедшему коллеге и близкому другу, который многими годами ранеее был для нее вовсе не «просто другом». Звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» вспомнила, как на рассвете их карьеры, междую нею и Валерием вспыхнули взаимные чувства. «Валера был в меня влюблен», — откровенничает Васильева.

Как рассказывает она, симпатия произошла во время работы с режиссером Валерием Ахадовым, который также питал чувства к актрисе. «Мы репетировали у режиссера Ахадова. Я понимала, что они оба в меня влюблены. Они очень соревновались», — предается воспоминаниями она.

Однако роману Васильевой с Гаркалиным не суждено было случиться, показателем тому послужил один случай. «Однажды я позвонила Валере узнать что-то насчет репетиции, и подошла Катя. И она сказала: "Валерушенька, это тебя". И я поняла, что никогда у нас с ним ничего не будет. Я поняла, какая там связь», — делится она деталями диалога с Екатериной Гаркалиной.

Татьяна убеждена в том, что Валерий питал к супруге самые истинные любовные чувства. «Он без Кати как без поводыря. Он всегда ее искал: "А где Катя?» Когда ее не было рядом, он просто не мог двигаться. На гастролях он всегда бежал что-то ей покупать. Однажды в Америке он несет мне какие-то разноцветные ткани: «Смотри, что я для Катьки нашел». Это была настоящая любовь», — с нежностью вспоминает она.