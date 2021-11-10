Васильева прокомментировала, почему больше никогда не будет общаться с Садальским

О том, что Васильева и Садальский избегают коммуникации друг с другом известно уже давно, хотя еще в 2019 году актриса выкладывала их общую фотографию с милой подписью, которую до сих пор можно увидеть в Instagram Татьяны. Теперь же былая нежная дружба погребена под пеплом оскорблений и переходов на личности.

Истинную причину конфликта у актрисы решил узнать Давид Виннер во время интервью на своем шоу «Откройте, Давид!».

Интервьюер спросил у Татьяны, есть ли в ее жизни люди, которым она со 100% вероятностью откажется пожать руку при встреч. Ответ не заставил себя долго ждать и оказался вполне предсказуемым.

«Ну да, есть один. Один! А все остальные — нет. Мне их всех жалко. Это Садальский», — откровенно сообщила Васильева.

Дальше артистка рассказала о причинах, по которым ни при каких обстоятельствах она не будет продолжать общение с Садальским.

«Он мог бы быть хорошим артистом, если бы его не засосала его тупая деятельность в Instagram. Все, что он пишет, — сплетни сплошные. И люди, которые из театра, им это дико как-то. То, что люди прячут, он это вытаскивает и всем показывает», — осудила она поведение экс-коллеги.

Также Татьяна Васильева вспомнила слова Станислава, которые сильнее всего задели ее. Как-то Садальский нелестно отозвался о ее детях, заявив, что те «сидят у актрисы на шее».

«Если трогают моих детей, я разорву, перекушу горло, стану вампиром, убью. Он посягнул на это. В этом его вина. Она доказана. Он нарушил мой главный закон жизни: «Не трогай детей», — резко высказалась Татьяна.