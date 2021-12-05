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Васильев рассказал о средневековом стиле, который стройнит пышных женщин

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал, как женщинам с лишним весом выглядеть стройнее. Маэстро отметил удивительный эффект одного средневекового стиля, который визуально вытягивает фигуру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Васильев

Фото: @alexandre_vassiliev/Instagram

Васильев советует пышным дамам обратить внимание на стиль ми-парти, который сейчас очень актуален. Он представляет собой одежду, где правая и левая ее половины разных цветов.

В XV веке во Франции цвет или рисунок на одежде в стиле ми-парти указывал на социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к определенному роду, городской общине.

Сейчас цвета на одежде уже давно ничего не значат и женщина может отдать предпочтение любимым оттенкам.

Самым популярным и классическим является черно-белый вариант ми-парти. Смелые натуры могут примерить яркие и необычные сочетания, а романтичные отдать предпочтение нежным пастельным оттенкам.

Александр Васильев отметил, что надев брюки, а лучше костюм в таком стиле, можно «вытянуть» фигуру. Ведь за счет деления цвета объемы визуально кажутся меньше.

Фото и видео: Instagram

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