Васильев рассказал о средневековом стиле, который стройнит пышных женщин

Васильев советует пышным дамам обратить внимание на стиль ми-парти, который сейчас очень актуален. Он представляет собой одежду, где правая и левая ее половины разных цветов.

В XV веке во Франции цвет или рисунок на одежде в стиле ми-парти указывал на социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к определенному роду, городской общине.

Сейчас цвета на одежде уже давно ничего не значат и женщина может отдать предпочтение любимым оттенкам.

Самым популярным и классическим является черно-белый вариант ми-парти. Смелые натуры могут примерить яркие и необычные сочетания, а романтичные отдать предпочтение нежным пастельным оттенкам.

Александр Васильев отметил, что надев брюки, а лучше костюм в таком стиле, можно «вытянуть» фигуру. Ведь за счет деления цвета объемы визуально кажутся меньше.