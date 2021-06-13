Ваше Высочество: мировые звезды, у которых есть королевские корни
Джонни Депп. Родственную связь Деппа с королевской семьей, установил ученый Ник Баратт, специалист по генеалогии. По его словам, самый известный пират, является 20м кузеном королевы Елизаветы II. А проследить их соединение в одной точке семейного древа можно, если тщательно изучить их родственников, живших более пяти веков назад. Хотя, самого актера, куда больше впечатлила его связь с коренными американцами, жителями племени чероки.
Анжелина Джоли. Благодаря своей матери, актрисе Маршелин Бертран, Джоли связана родственными связями с французским королем Филиппом II и его сыном Людовиком VII, правившими страной в XII веке. А также, является дальней родственницей Марии-Антуанетты. С королевой Великобритании, Елизаветой II, у оскароносной актрисы тоже есть общие корни.
Бред Питт. От бывшей супруги не отстает и Питт, он — 25й кузен британской Королевы и короля Генриха II. Только представьте, что если бы они заключили брак несколько веков назад, он бы считался браком, заключенным по расчету - как гарантия мира между Англией и Францией.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press
Бейонс. Теперь известную певицу можно смело называть «Королева Би», не только за фантастические хиты, но и наличие королевской крови — она 25я кузина королевы Елизаветы II.
Тильда Суинтон. Королевская стать актрисы не является случайной, Суинтон — прямой потомок шотландской королевской семьи. По данным журналистов INSIDER, актрисе удалось отследить свою родословную вплоть до шотландского короля Роберта Брюса. Роберт сражался с Эдуардом I за контроль над землями Шотландии. Об этом снят фильм "Храброе сердце".
Бенедикт Камбербэтч. Уже доказана родственная связь британского актера и с Елизаветой II, и с королем Англии Ричардом III, , который правил Англией в конце XV века. Правда, профессор Университета Лестера Кевин Шюрер, несколько обесценил родство «Шерлока Холмса», заявив, что, родственниками Ричарда III могут являться несколько миллионов британцев.
Пэрис Хилтон. Как передает издание Business Insider, Пэрис однажды предсказали, что «..однажды я стану одной из самых известных и фотографируемых женщин в мире». А в 2020 году рассказала: «Моя мама только что сделала целый ряд исследований ДНК, и я являюсь родственником Мэрилин Монро и королевы Елизаветы». С британской королевской семьей, семью Хилтонов связывают общие корни с королем Генрихом II, который правил Англией в период с 1133 по 1189 годы.
Хью Грант. Аристократичный комедийный актер серьезно подошел к делу родственных связей и отследил свою родословную до короля Англии Генриха VII и короля Шотландии Якова IV. Грант также является дальним родственником Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона.
Фото и видео: The Royal Family Channel, Global Look Press, Picture Alliance
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