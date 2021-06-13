Ваше Высочество: мировые звезды, у которых есть королевские корни

Джонни Депп. Родственную связь Деппа с королевской семьей, установил ученый Ник Баратт, специалист по генеалогии. По его словам, самый известный пират, является 20м кузеном королевы Елизаветы II. А проследить их соединение в одной точке семейного древа можно, если тщательно изучить их родственников, живших более пяти веков назад. Хотя, самого актера, куда больше впечатлила его связь с коренными американцами, жителями племени чероки.

Анжелина Джоли. Благодаря своей матери, актрисе Маршелин Бертран, Джоли связана родственными связями с французским королем Филиппом II и его сыном Людовиком VII, правившими страной в XII веке. А также, является дальней родственницей Марии-Антуанетты. С королевой Великобритании, Елизаветой II, у оскароносной актрисы тоже есть общие корни.

Бред Питт. От бывшей супруги не отстает и Питт, он — 25й кузен британской Королевы и короля Генриха II. Только представьте, что если бы они заключили брак несколько веков назад, он бы считался браком, заключенным по расчету - как гарантия мира между Англией и Францией.