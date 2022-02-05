Варшавер откровенно рассказал о ситуации в «Ленкоме» и отношении к дочери Захарова

Александра Захарова рассказала в интервью на YouТube журналиста Андрея Караулова, что ее отец не дружил с нынешним руководителем театра, а также о его «нечестных» методах работы. После слов звезды в театре проводились многочисленные проверки. Актриса также считает, что после смерти Захарова в 2019 году она должна была стать главой театра вместо Варшавера.

Нынешний художественный руководитель «Ленкома» Марк Варшавер пришел в недоумение от слов актрисы, ведь он считал семью Захаровых своими родственниками. «Вы, наверное, слушали это безумие и безобразие про офшоры с миллиардами, про то, что Марк Анатольевич никогда не дружил со мной. Оказывается, я был человеком не его уровня. Вы представляете, что несет эта женщина в возрасте… Либо на нее повлиял возраст, либо она тяжело болеет», — рассказал 74-летний актер в интервью «Телепрограмме».

Марк Борисович считает действия Александры Захаровой предательством и уверен, что она не достойна носить фамилию своего великого отца. «Марк Анатольевич как был, так и остался для меня родным человеком, он же не виноват в том, что дочь носит его фамилию. Хотя она этого не достойна. Это сегодня говорю я, который всегда вступался за Александру. Но когда она пошла по всем начальникам просить, чтобы меня сняли с работы, мне это не понравилось».

Варшавер отмечает, что не планирует выяснять отношения с Захаровой, пока она сама не выйдет на разговор. Знаменитый советский актер не понимает, почему женщина решила, что она возглавит театр после отца. «Театр не передается по наследству, и она должна это понимать. Марина Зудина же не возглавила "Табакерку"», — продолжил Варшавер.

Александра Захарова является одной из актрис театра, но отношение коллег к ней сильно испортилось. Многие артисты в шоке от действий звезды и не общаются с ней.