Варнава станцевала курортный роман, а Мороз превратилась в гнома: как стартовали новые «Танцы со звездами»
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Фото: Пресс-служба
В это воскресенье, 5 апреля, после четырехлетнего перерыва в эфир телеканала «Россия 1» вернулся популярный танцевальный проект «Танцы со звездами». В одиннадцатом сезоне шоу под руководством опытных партнеров на паркете сразятся Мария Порошина, Андрей Соколов, Алёна Бабенко, Андрей Чернышов, Дарья Мороз, Артём Ткаченко, Елена Летучая, Иван Стебунов, Екатерина Варнава, Пётр Романов, Мария Ивакова и Александр Молочников. Оценивать номера пар-участниц призвано компетентное жюри, в которое вошли Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе. Место ведущего в этом году занял Андрей Малахов.
Право открывать сезон досталось Марии Порошиной и Евгению Раеву, которые превратили сказку о царевне Лягушке в вальс, за который получили 30 баллов от строгого жюри.
Эстафету приняли Екатерина Варнава и Денис Тагинцев с самбой на тему курортного романа. «Родители Дениса, вам очень повезло с невестой», — заявила комедиантка после выступления, отметив, что ее «теперь уже, наверное, бывший муж» Константин будет удивлен. Пара получила 34 балла.
Одной из самых ярких пар стали Дарья Мороз и Святослав Герасимов, которые станцевали театральный джаз в костюмах гномиков. Перфоманс удивил судей, и они выразили надежду, что после этого выпуска Дарья и Святослав попрощаются с этими образами. Пара получила 30 баллов.
Кроме того, Дарья перевоплотилась в суровую регистратора в ЗАГСе, которая должна была «развести» Александра Молочникова и Анастасию Мельникову.
Елена Летучая постигает азы танцевального мастерства под руководством 24-летнего Влада Квартина, чемпиона США по бальным танцам 2017 года. Как призналась телеведущая, на одной из последних репетиций она получила травму, поэтому на выступлении им пришлось отказаться от нескольких элементов. Эмоциональную румбу в исполнении пары члены жюри оценили в 31 балл.
По правилам проекта, каждую неделю пара, набравшая наименьшее количество баллов, покидает «Танцы». Однако по традиции, в этом выпуске ни одна пара не покинула шоу. Мы публикуем результаты первого соревновательного дня.
- Мария Порошина — Евгений Раев 30 баллов
- Екатерина Варнава — Денис Тагинцев 34 балла
- Андрей Соколов — Екатерина Осипова 31 балл
- Мария Ивакова — Евгений Папунаишвили 30 баллов
- Андрей Чернышов — Анна Мельникова 30 баллов
- Дарья Мороз — Святослав Герасимов 30 баллов
- Иван Стебунов — Инна Свечникова 32 балла
- Елена Летучая — Влад Квартин 31 балл
- Александр Молочников — Анастасия Мельникова 30 баллов
- Артем Ткаченко — Валерия Семенова 31 балл
- Петр Романов — Мария Смольникова 29 баллов
- Алена Бабенко — Максим Петров 32 балла
Следите за шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.
Фото: пресс-служба
Видео: пресс-служба
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