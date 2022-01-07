Варнава показала закулисье новогоднего корпоратива комикесс

«Шел седьмой день Нового года. Мы праздновали, как могли и как не хотели», — подписала публикацию артистка.

Комедийные актрисы даже короткое видео в соцсети смогли превратить в юмористический ролик. Девушки сидят за кулисами концерта, который, по всей видимости, ведут, у них в руках сценарий... И пока Катя Варнава борется со сном, Марина Федункив получает удовольствие от исполнения песни группы «Земляне» — «Трава — у дома».