Варнава показала закулисье новогоднего корпоратива комикесс
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«Шел седьмой день Нового года. Мы праздновали, как могли и как не хотели», — подписала публикацию артистка.
Комедийные актрисы даже короткое видео в соцсети смогли превратить в юмористический ролик. Девушки сидят за кулисами концерта, который, по всей видимости, ведут, у них в руках сценарий... И пока Катя Варнава борется со сном, Марина Федункив получает удовольствие от исполнения песни группы «Земляне» — «Трава — у дома».
«Все мы немного Катя», «Марина такая зажигалочка, а вы, Катя, олицетворение всех празднующих», «Новый год интроверта и экстраверта», «Девушки! Вы самые крутые и всегда красивые!», «Ещё три дня держитесь», — поддержали девушек подписчики.
Недавно в инстаграм Катя Варнава рассказала, что впервые снялась в большой роли в кино. Вместе с Александром Гудковым, своим бойфрендом Александром Молочниковым и актрисой Сашей Бортич Варнава приняла участие в съемках полнометражного фильма «Орел и решка». Правда в широкий прокат картина не выйдет и была снята для одного из стриминговых сервисов.
Фото: GlobalLookPress, Instagram