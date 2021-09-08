«Ваня — незаконнорожденный»: Андрей Ургант рассказал, что не был женат на матери сына

А потом добавил, как отреагировала на младенца бабушка при первом знакомстве, звезда фильма «Белорусский вокзал», Нина Ургант: «Помню, как принес Ваню своей маме. Она говорит: "А что он такой синенький?". Я отвечаю: "Завтра порозовеет"», — открыл детали Ургант-старший, известный своим острым юмором. Зато сегодня, Иван Ургант — любимый внук у 92-летней бабушки.

После рождения Ивана, у его мамы Валерии на свет появились еще дети, но в новых отношениях: «Лера была безупречной матерью и женщиной. Когда мы расстались, она вышла замуж и родила двух девочек», — раскрыл карты о бывшей возлюбленной Андрей Львович.

А когда подрастающему Урганту-младшему исполнилось 13 лет, его мама позвонила отцу с просьбой забрать сына к себе: «Когда Ване было 13 лет, она мне позвонила и сказала: "Забери этого человека. Он не любит сестер и моего мужа". И Ваня какое-то время жил со мной», — заключил Андрей Ургант. Позже, отношения с мамой у Ивана наладились.