В блоге телеведущего появился удивительный кадр

Этот год для 45-летнего Андрея Малахова стал поистине значимым: спустя 20 лет работы на Первом канале телеведущий перешел на Россию-1, кроме того, они с супругой месяц назад впервые стали родителями — жена Андрея Наталья Шкулева родила мальчика, которого назвали Александром.

Некоторое время назад было анонсировано новое шоу «Привет, Андрей!», кроме того, сам ведущий привлек внимание подписчиков своего Instagram к проекту. В блоге Малахова появился забавный снимок: Андрея сфотографировали спящим в вагоне метро — видимо, сказались бессонные ночи молодого папы и напряженная работа. «Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку... «Осторожно, двери закрываются! Просьба освободить вагоны. Поезд дальше не идёт...» поезд может и не идёт, но мы идём только вперёд! Уже сегодня премьера нового шоу «Привет, Андрей!» на канале Россия-1», — подписал фотографию телеведущий.