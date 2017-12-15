«Вам сын спать не дает?» Андрей Малахов уснул в метро
Этот год для 45-летнего Андрея Малахова стал поистине значимым: спустя 20 лет работы на Первом канале телеведущий перешел на Россию-1, кроме того, они с супругой месяц назад впервые стали родителями — жена Андрея Наталья Шкулева родила мальчика, которого назвали Александром.
Некоторое время назад было анонсировано новое шоу «Привет, Андрей!», кроме того, сам ведущий привлек внимание подписчиков своего Instagram к проекту. В блоге Малахова появился забавный снимок: Андрея сфотографировали спящим в вагоне метро — видимо, сказались бессонные ночи молодого папы и напряженная работа. «Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку... «Осторожно, двери закрываются! Просьба освободить вагоны. Поезд дальше не идёт...» поезд может и не идёт, но мы идём только вперёд! Уже сегодня премьера нового шоу «Привет, Андрей!» на канале Россия-1», — подписал фотографию телеведущий.
Многочисленные фолловеры высоко оценили юмор Малахова: «Андрей бедненький устал 😩Молодой папочка😉Желаем Сибирского Здоровья и Кавказского долголетия.Ангела Хранителя в помощь во всех твоих начинаниях », «Представляю как надо ввыжиматься на работе,чтобы дойти до такого!Думайте о себе, Андрей!Всех денег не заработаешь!», «Какой молодец, обувь снял», «Какой вы интелегентный и культурно воспитанный человек. Даже разулись!😆👍👏👏👏», «Дааа,нелегкая у тебя жизнь после ухода с 1 канала 😂», «Когда дома грудной ребёнок и сказал жене,что задержишься на работе😀👍», «ома сын спать не даёт на работе люди 😂 держись Андрюха мы с тобой 💪».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram