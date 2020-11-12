Поклонники разглядели рога на снимке Галкина и посоветовали ему принять меры
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин поделился селфи из лифта в его доме. Фотография сегодня появилась в Instagram актера.
Редкое фото артиста сразу вызвало переполох в комментариях — Галкин не так часто делится своими фотографиями, предпочитая делиться достижениями своих детей, Лизы и Гарри.
Некоторые ухитрились разглядеть на фотографии рога, о чем не преминули отметить.
«Не хочу шутить про рога, которые я вижу», «Максим, удалите фото... рога вам не идут», «Прикольно)) А застревать в домашнем лифте не случалось?», «Максим, вы сейчас похожи на доброго оленя, потому что там узоры у вас над головой в виде оленьих рогов. Только не обижайтесь, я с юмором к этому подошла. АЛЛЕ БОРИСОВНЕ передайте пламенный привет и крепкого здоровья ей от меня!!!!», «Опять кичимся. Надоело уже. Сидел бы со своей бабушкой в своем замке и катал бы ее на своем лифте. Противно уже», «Шикарный лифт у вас! Да и хозяин! Что греха таить», «МАКСИМ, вы настоящий человек! Восхищаюсь вами!!», «В трехэтажном доме лифт!? Пешком всегда полезнее», «Лифт еще так себе, по сравнению с жителями этого дома. Благополучия вам», — написали в комментариях подписчики артиста.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!