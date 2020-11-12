Поклонники разглядели рога на снимке Галкина и посоветовали ему принять меры

Максим Галкин поделился селфи из лифта в его доме. Фотография сегодня появилась в Instagram актера.

Редкое фото артиста сразу вызвало переполох в комментариях — Галкин не так часто делится своими фотографиями, предпочитая делиться достижениями своих детей, Лизы и Гарри.

Некоторые ухитрились разглядеть на фотографии рога, о чем не преминули отметить.