«Вам идет беременность»: в Сети обсуждают совместное фото Светланы Ходченковой и Марины Александровой

«Какие красотки», «Ходченко бееремнна штоли», «Светлана вам идет беременность», «А почему вы обе за животы держитесь?», «Omg, вы обе беременны??? Сомневаюсь. Хотя было бы здорово», «Они, что все беременные?)», «Девченки-то в ожидании чуда!!))», «А чего они все беременные?)))», «У них тут животы торчат, наверное будет 2 сезон где они беременные», «За животы держитесь по вине Пабло?», «Это он все наделал», «О мама Миа!!! Любим, обожаем всех вас троих!! Или сколько вас там теперь, пятеро получается!!», — обсуждают подписчики, кто-то в шутку, а кто-то и всерьез.

А вы смотрели этот сериал? Понравился?

Фото: instagram