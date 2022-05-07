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Вам даже не снилось: Ольга Бузова назвала сумму самого крупного гонорара
Исполнительница проговорилась, что самые большие суммы она получает вовсе не за выступления.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ольга Бузова старается не афишировать свой заработок, однако в этот раз не сдержалась. Звезда проболталась, что больше всего денег ей приносят не ток-шоу или выступления, а рекламные контракты. И вот там могут быть самые «лакомые» гонорары, которые обеспечивают звездам безбедную жизнь.
«Я была лицом крупнейших компаний и это принесло мне более 100 миллионов рублей в год. Контракт был подписан на два года и именно это позволило мне приобрести роскошную недвижимость с перспективой на будущее», — похвасталась знаменитость в эфире шоу «Звездный обзор» на Rutube.
Фото: Global Look Press