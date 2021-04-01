Валя Карнавал объяснила свой «беременный» живот на видео

Валя Карнавал снова оказалась в центре внимания — ранее ей приписывали роман с Егором Кридом, а теперь и вовсе заподозрили в беременности.

Как додумали сами поклонники — от Егора Крида.

На видео Карнавал появилась в розовом костюме, частью которого стала обтягивающая юбка. Судя по всему, одежда оказалась тесноватой — поклонники заметили выступающий живот. Но упрекать девушку в недостаточно хорошей форме не стали — предположили, что беременна.

Валя Карнавал отреагировала на эти заявления с иронией:

«Когда все пишут, что ты беременная, а ты просто съела на один пельмешек больше», — написала она в личном блоге.

Однако желание поклонников устроить ей роман с Егором Кридом оказалось слишком сильным, и многих шутка блогера не убедила. Ранее подписчики даже выслеживали Валю, вычисляя, оказывается ли она в одних и тех же местах с музыкантом.

Валя Карнавал также признавалась, что у нее было довольно тяжелое детство — ее отец боролся с алкоголизмом. Ему удалось справиться с зависимостью, и сделал он это ради дочери.