Валерия, Зара и Филипп Киркоров представили свои новые песни и узнали трех фаворитов конкурса «Новая волна»
Валерия
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Накануне в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» состоялся «День премьер», а также заключительный этап соревнований.
Так, представить публике свои новые песни на сцену New Wave Hall вышли Валерия, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Зара, Леонид Агутин, Тимати и Филипп Киркоров, который открыл концерт композицией «Не верю я».
После выступлений звезд все внимание переключилось на главных героев «Новой волны-2017» - конкурсантов, ведь этот день был заключительным этапом соревнований. Молодые артисты исполнили свои композиции по программе «Авторские песни», а после все с нетерпением ждали объявления результатов.
На данный момент конкрусная таблица выглядит так:
Сардор Милано (Узбекистан) — 362 балла
Группа Doredos (Молдова) — 362 балла
Эрна Мир (Армения) — 362 балла
Сюзанна Мелконян (Армения) — 357 баллов
LILU (Вьетнам) — 350 баллов
Рустем Жугунусов (Казахстан) — 346 баллов
Саша Санта (Россия) — 341 балл
Люся Чеботина (Россия) — 337 баллов
ISAAC (Украина) — 336 баллов
Катя Рише (Румыния) — 327 баллов
Василий Уриевский (Россия) — 319 баллов
Стас Море (Россия) — 316 баллов
Нана Хатл (Россия) — 313 баллов
Макс Памп (Швеция) — 301 балл
Фаворитов, набравших одинаковое количество баллов, оказалось сразу трое, поэтому сейчас напряжение на конкрусе осбо велико. О том, кто же станет победителем «Новой волны-2017» станет известно уже совсем скоро.
Ну а пока стоит рассказать о шумной вечеринке в стиле 90-х, которая состоялась сразу после шоу. Звезды, гости и члены жюри зажгли на afterparty под хиты «Руки Верх!». Сергей Жуков исполнил свои самые знаменитые песни, а все присутствующие смогли насладиться шаурмой, «сникерсами» и жвачками Love Is.