Накануне в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» состоялся «День премьер», а также заключительный этап соревнований.

Так, представить публике свои новые песни на сцену New Wave Hall вышли Валерия, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Зара, Леонид Агутин, Тимати и Филипп Киркоров, который открыл концерт композицией «Не верю я».

После выступлений звезд все внимание переключилось на главных героев «Новой волны-2017» - конкурсантов, ведь этот день был заключительным этапом соревнований. Молодые артисты исполнили свои композиции по программе «Авторские песни», а после все с нетерпением ждали объявления результатов.

На данный момент конкрусная таблица выглядит так:

Сардор Милано (Узбекистан) — 362 балла

Группа Doredos (Молдова) — 362 балла

Эрна Мир (Армения) — 362 балла

Сюзанна Мелконян (Армения) — 357 баллов

LILU (Вьетнам) — 350 баллов

Рустем Жугунусов (Казахстан) — 346 баллов

Саша Санта (Россия) — 341 балл

Люся Чеботина (Россия) — 337 баллов

ISAAC (Украина) — 336 баллов

Катя Рише (Румыния) — 327 баллов

Василий Уриевский (Россия) — 319 баллов

Стас Море (Россия) — 316 баллов

Нана Хатл (Россия) — 313 баллов

Макс Памп (Швеция) — 301 балл

Фаворитов, набравших одинаковое количество баллов, оказалось сразу трое, поэтому сейчас напряжение на конкрусе осбо велико. О том, кто же станет победителем «Новой волны-2017» станет известно уже совсем скоро.

Ну а пока стоит рассказать о шумной вечеринке в стиле 90-х, которая состоялась сразу после шоу. Звезды, гости и члены жюри зажгли на afterparty под хиты «Руки Верх!». Сергей Жуков исполнил свои самые знаменитые песни, а все присутствующие смогли насладиться шаурмой, «сникерсами» и жвачками Love Is.