Валерия высказалась о своих молодых невестках: «Они будто из другого времени»

По словам артистки в интервью изданию Wday, самое главное для нее — чтобы ее невестки хорошо относились к ее сыновьям, любили их и делали их счастливыми. Валерия говорит, что старается не вмешиваться в дела молодых, тем более, что к обеим девушкам у нее нет абсолютно никаких претензий. Звезда рассказала: «Я уже дважды свекровь, и мне кажется, что хорошая. Не лезу ни в чьи дела, никого не учу жить, не занимаюсь нравоучениями и, кроме всего прочего, искренне люблю моих девочек. Невестки обе классные, считаю, что мальчишкам крупно повезло. Девочки любят своих мужей, моих сыновей, они хозяйственные, будто из другого времени. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки».