Валерия высказалась о харассменте со стороны известных артистов: «Такие моменты есть, были и будут»

Валерия считает, что не всем словам жертв харассмента можно верить, ведь раньше девушки ради карьеры действительно могли пойти на разные вещи. «Мы прекрасно знаем, что очень часто девушки добровольно шли на такие шаги. Давайте правде смотреть в глаза. Хочется прорваться. Многие готовы на любой каприз для того, чтобы что-то получить в этой жизни».

Артистка отмечает, что она не попадала в такую ситуацию будучи начинающей певицей, но вспомнила о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина. В браке с экс-супругом Валерия прожила 9 лет и родила от него троих детей.

В одном из интервью 2001 года певица рассуждала на тему любви и уверяла, что нашла своего человека и никакой трагедии за их чувствами не стоит. Сейчас же Валерия признается, что в те годы лгала прессе и не могла публично сообщить о побоях со стороны экс-супруга.

Исполнительнице приходилось изображать счастливые отношения на протяжении многих лет, а образ высокомерной и холодной женщины, который ей создал бывший муж, был ее полной противоположностью. «Я смотрю свои видео того времени и не понимаю, как люди сами не видели, ведь это просто считывалось в каждом жесте, в каждом взгляде. Просто несчастное забитое существо».

Певица призналась, что за время отношений с Александром Шульгиным у нее не раз были мысли о суициде, но благодаря детям она не смогла решиться на этот шаг. После скандального развода в 2002 году артистка публично рассказала о тирании со стороны Шульгина и стала одной из первых звезд, кто поднял тему домашнего насилия.