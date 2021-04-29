Валерия в ультрамарине, Климова в кожанке и другие звезды на премьере «Прабабушки легкого поведения»

Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян, также сыгравшие в фильме, пришли на премьеру вместе со своими супругами. Их спутницы выбрали для вечера яркие брючные костюмы. Так, Александр Ревва предпочел темный костюм поверх белой рубашки, а его жена Анжелика выбрала total red. Михаил отдал предпочтение casual, его жена Виктория надела лиловый костюм.

Картина «Прабабушка легко поведения» рассказывает историю, «случившуюся» в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпиадой, Вова Рубинштейн пытается разбогатеть на фейковых концертах. На одном из таких выступлений его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.