Валерия в ультрамарине, Климова в кожанке и другие звезды на премьере «Прабабушки легкого поведения»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Гостям картину представили исполнители главных ролей Глюкоза, Александр Ревва и Михаил Галустян. Одними из первых на мероприятии появились Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, Екатерина Климова, Мария Погребняк, Милана Тюльпанова, Влад Соколовский, Эмин Агаларов, Клава Кока, Иосиф Пригожин с Валерией, Филипп Киркоров, Мария Цигаль, Наталья Рудова и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Светлана Лобода пришла на презентацию со своим продюсером Нателлой Крапивиной. На исполнительнице был темный топ-бюстье и бежевый брючный костюм с пиджаком. Свои локоны она распустила, а на лицо нанесла вечерний макияж. Образ Лобода дополнила золотыми серьгами.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Валерия вышла в свет с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. Вместе с ними были экс-жена и дочь продюсера — Лейла Фаттахова и Лиза. На певице был яркий пиджак в оттенке ультрамарин с крупными пуговицами, джинсы, белая блузка и стильные туфли. Пригожин предпочел джинсы, белую рубашку и пиджак с орнаментом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певец Филипп Киркоров был одним из самых ярких гостей вечера. Артист предпочел белые брюки и футболку, желтую рубашку, яркую кепку и очки. Сыгравшая главную роль в фильме певица Глюкоза выбрала для вечера черное боди и белые джинсы. Волосы звезда уложила локонами и нанесла умеренный макияж. На премьере она была с дочерью Лидией Чистяковой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Екатерина Климова примерила приталенную юбку длины миди, темную блузку, короткую кожанку. Она дополнила свой look стильными кожаными ботфортами и взяла с собой небольшой клатч.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян, также сыгравшие в фильме, пришли на премьеру вместе со своими супругами. Их спутницы выбрали для вечера яркие брючные костюмы. Так, Александр Ревва предпочел темный костюм поверх белой рубашки, а его жена Анжелика выбрала total red. Михаил отдал предпочтение casual, его жена Виктория надела лиловый костюм.
Картина «Прабабушка легко поведения» рассказывает историю, «случившуюся» в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпиадой, Вова Рубинштейн пытается разбогатеть на фейковых концертах. На одном из таких выступлений его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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