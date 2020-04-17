Валерия в свой день рождения рассказала, почему была единственным ребенком в семье

17 апреля одна из самых ярких и красивых звезд российской эстрада Валерия отмечает день рождения. В свой праздник именинница поблагодарила маму за все, что она дала ей в жизни, и рассказала, почему была единственным ребенком в семье.

«Сегодня я родилась на свет, и в этот день, моя дорогая мамулечка, мне хочется поздравить тебя. Это твой праздник. Обожаю твое чувство юмора, когда, отшучиваясь, ты отвечаешь на вопрос, почему у тебя только один ребенок: "Мы боролись не за количество, а за качество". Мне трудно судить об этом, но спасибо тебе за все, что ты для меня делала и делаешь. Спасибо за жизнь, спасибо за твою бесконечную любовь, спасибо за музыку! Будь здорова, пожалуйста. Никакой карантин не может помешать нам с тобой строить грандиозные планы на будущее», — написала Валерия в Instagram, попросив многодетных не принимать шутку близко к сердцу и напомнив, что и сама многодетная мать.